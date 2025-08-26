עוד על LISUSD

LISUSD מידע על מחיר

LISUSD מסמך לבן

LISUSD אתר רשמי

LISUSD טוקניומיקה

LISUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Lista USD סֵמֶל

Lista USD מחיר (LISUSD)

לא רשום

1 LISUSD ל USDמחיר חי:

$0.999026
$0.999026$0.999026
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Lista USD (LISUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:28:08 (UTC+8)

Lista USD (LISUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.991196
$ 0.991196$ 0.991196
24 שעות נמוך
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
גבוה 24 שעות

$ 0.991196
$ 0.991196$ 0.991196

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.208609
$ 0.208609$ 0.208609

+0.07%

+0.06%

-0.05%

-0.05%

Lista USD (LISUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999026. במהלך 24 השעות האחרונות, LISUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.991196 לבין שיא של $ 1.001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LISUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.208609.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LISUSD השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, +0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lista USD (LISUSD) מידע שוק

$ 37.56M
$ 37.56M$ 37.56M

--
----

$ 38.59M
$ 38.59M$ 38.59M

37.60M
37.60M 37.60M

38,624,581.9692841
38,624,581.9692841 38,624,581.9692841

שווי השוק הנוכחי של Lista USD הוא $ 37.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LISUSD הוא 37.60M, עם היצע כולל של 38624581.9692841. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.59M.

Lista USD (LISUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lista USDל USDהיה $ +0.0005828.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLista USD ל USDהיה . $ +0.0001994055.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLista USD ל USDהיה $ -0.0005485651.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lista USDל USDהיה $ +0.0005560614419891.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0005828+0.06%
30 ימים$ +0.0001994055+0.02%
60 ימים$ -0.0005485651-0.05%
90 ימים$ +0.0005560614419891+0.06%

מה זהLista USD (LISUSD)

Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lista USD (LISUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Lista USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lista USD (LISUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lista USD (LISUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lista USD.

בדוק את Lista USD תחזית המחיר עכשיו‏!

LISUSD למטבעות מקומיים

Lista USD (LISUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lista USD (LISUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LISUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lista USD (LISUSD)

כמה שווה Lista USD (LISUSD) היום?
החי LISUSDהמחיר ב USD הוא 0.999026 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LISUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של LISUSD ל USD הוא $ 0.999026. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lista USD?
שווי השוק של LISUSD הוא $ 37.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LISUSD?
ההיצע במחזור של LISUSD הוא 37.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LISUSD?
‏‏LISUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 2.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LISUSD?
LISUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.208609 USD.
מהו נפח המסחר של LISUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LISUSD הוא -- USD.
האם LISUSD יעלה השנה?
LISUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LISUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:28:08 (UTC+8)

Lista USD (LISUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.