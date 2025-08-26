Lista USD (LISUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.991196 $ 0.991196 $ 0.991196 24 שעות נמוך $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.991196$ 0.991196 $ 0.991196 גבוה 24 שעות $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 שיא כל הזמנים $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0.208609$ 0.208609 $ 0.208609 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) +0.06% שינוי מחיר (7D) -0.05% שינוי מחיר (7D) -0.05%

Lista USD (LISUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999026. במהלך 24 השעות האחרונות, LISUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.991196 לבין שיא של $ 1.001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LISUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.208609.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LISUSD השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, +0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lista USD (LISUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 37.56M$ 37.56M $ 37.56M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.59M$ 38.59M $ 38.59M אספקת מחזור 37.60M 37.60M 37.60M אספקה כוללת 38,624,581.9692841 38,624,581.9692841 38,624,581.9692841

שווי השוק הנוכחי של Lista USD הוא $ 37.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LISUSD הוא 37.60M, עם היצע כולל של 38624581.9692841. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.59M.