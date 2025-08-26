USDtb (USDTB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.999612 $ 0.999612 $ 0.999612 24 שעות נמוך $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.999612$ 0.999612 $ 0.999612 גבוה 24 שעות $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 המחיר הנמוך ביותר $ 0.900502$ 0.900502 $ 0.900502 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +0.03%

USDtb (USDTB) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, USDTB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999612 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDTBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.018, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.900502.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDTB השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDtb (USDTB) מידע שוק

שווי שוק $ 1.45B$ 1.45B $ 1.45B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.45B$ 1.45B $ 1.45B אספקת מחזור 1.45B 1.45B 1.45B אספקה כוללת 1,449,215,518.169845 1,449,215,518.169845 1,449,215,518.169845

שווי השוק הנוכחי של USDtb הוא $ 1.45B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDTB הוא 1.45B, עם היצע כולל של 1449215518.169845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45B.