CASH (CASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00135237$ 0.00135237 $ 0.00135237 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) -3.35% שינוי מחיר (7D) -4.10% שינוי מחיר (7D) -4.10%

CASH (CASH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00135237, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CASH השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -3.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CASH (CASH) מידע שוק

שווי שוק $ 118.84K$ 118.84K $ 118.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.56K$ 149.56K $ 149.56K אספקת מחזור 794.58M 794.58M 794.58M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CASH הוא $ 118.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CASH הוא 794.58M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.56K.