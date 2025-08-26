Ripple USD (RLUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.998767 $ 0.998767 $ 0.998767 24 שעות נמוך $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.998767$ 0.998767 $ 0.998767 גבוה 24 שעות $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 שיא כל הזמנים $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 המחיר הנמוך ביותר $ 0.962292$ 0.962292 $ 0.962292 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.00%

Ripple USD (RLUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999828. במהלך 24 השעות האחרונות, RLUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998767 לבין שיא של $ 1.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RLUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.962292.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RLUSD השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ripple USD (RLUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 686.19M$ 686.19M $ 686.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 686.19M$ 686.19M $ 686.19M אספקת מחזור 686.74M 686.74M 686.74M אספקה כוללת 686,743,148.84 686,743,148.84 686,743,148.84

שווי השוק הנוכחי של Ripple USD הוא $ 686.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RLUSD הוא 686.74M, עם היצע כולל של 686743148.84. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 686.19M.