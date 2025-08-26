עוד על RLUSD

Ripple USD

Ripple USD מחיר (RLUSD)

לא רשום

1 RLUSD ל USD מחיר חי:

$0.999828
$0.999828$0.999828
0.00%1D
USD
Ripple USD (RLUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:48:09 (UTC+8)

Ripple USD (RLUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.998767
$ 0.998767$ 0.998767
24 שעות נמוך
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
גבוה 24 שעות

$ 0.998767
$ 0.998767$ 0.998767

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 0.962292
$ 0.962292$ 0.962292

+0.02%

+0.01%

-0.00%

-0.00%

Ripple USD (RLUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999828. במהלך 24 השעות האחרונות, RLUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998767 לבין שיא של $ 1.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RLUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.962292.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RLUSD השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ripple USD (RLUSD) מידע שוק

$ 686.19M
$ 686.19M$ 686.19M

--
----

$ 686.19M
$ 686.19M$ 686.19M

686.74M
686.74M 686.74M

686,743,148.84
686,743,148.84 686,743,148.84

שווי השוק הנוכחי של Ripple USD הוא $ 686.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RLUSD הוא 686.74M, עם היצע כולל של 686743148.84. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 686.19M.

Ripple USD (RLUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ripple USDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRipple USD ל USDהיה . $ -0.0000610894.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRipple USD ל USDהיה $ -0.0003087468.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ripple USDל USDהיה $ -0.000020436590448.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.01%
30 ימים$ -0.0000610894-0.00%
60 ימים$ -0.0003087468-0.03%
90 ימים$ -0.000020436590448-0.00%

מה זהRipple USD (RLUSD)

Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.

Ripple USD (RLUSD) משאב

האתר הרשמי

Ripple USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ripple USD (RLUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ripple USD (RLUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ripple USD.

בדוק את Ripple USD תחזית המחיר עכשיו‏!

RLUSD למטבעות מקומיים

Ripple USD (RLUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ripple USD (RLUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RLUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ripple USD (RLUSD)

כמה שווה Ripple USD (RLUSD) היום?
החי RLUSDהמחיר ב USD הוא 0.999828 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RLUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של RLUSD ל USD הוא $ 0.999828. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ripple USD?
שווי השוק של RLUSD הוא $ 686.19M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RLUSD?
ההיצע במחזור של RLUSD הוא 686.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RLUSD?
‏‏RLUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.073 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RLUSD?
RLUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.962292 USD.
מהו נפח המסחר של RLUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RLUSD הוא -- USD.
האם RLUSD יעלה השנה?
RLUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RLUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:48:09 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.