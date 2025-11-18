USX מחיר היום

מחיר USX (USX) בזמן אמת היום הוא $ 1.0, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USX ל USD הוא $ 1.0 לכל USX.

USX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 302,829,843, עם היצע במחזור של 302.76M USX. ב‑24 השעות האחרונות, USX סחר בין $ 0.99999 (נמוך) ל $ 1.007 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.037, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.998665.

ביצועים לטווח קצר, USX נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

USX (USX) מידע שוק

שווי שוק $ 302.83M$ 302.83M $ 302.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 302.83M$ 302.83M $ 302.83M אספקת מחזור 302.76M 302.76M 302.76M אספקה כוללת 302,761,408.46654 302,761,408.46654 302,761,408.46654

שווי השוק הנוכחי של USX הוא $ 302.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USX הוא 302.76M, עם היצע כולל של 302761408.46654. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 302.83M.