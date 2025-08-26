AUSD (AUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.995937 $ 0.995937 $ 0.995937 24 שעות נמוך $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.995937$ 0.995937 $ 0.995937 גבוה 24 שעות $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 שיא כל הזמנים $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 המחיר הנמוך ביותר $ 0.950515$ 0.950515 $ 0.950515 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -0.05% שינוי מחיר (7D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.05%

AUSD (AUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999189. במהלך 24 השעות האחרונות, AUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995937 לבין שיא של $ 1.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.950515.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUSD השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AUSD (AUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 207.23M$ 207.23M $ 207.23M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 207.23M$ 207.23M $ 207.23M אספקת מחזור 206.57M 206.57M 206.57M אספקה כוללת 206,568,846.549046 206,568,846.549046 206,568,846.549046

שווי השוק הנוכחי של AUSD הוא $ 207.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUSD הוא 206.57M, עם היצע כולל של 206568846.549046. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 207.23M.