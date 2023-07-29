FDUSD

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

שֵׁםFDUSD

דירוגNo.66

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0003%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)392.38%

אספקת מחזור1,452,465,952.200666

מקסימום היצע0

אספקה כוללת1,452,465,952.200666

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.0595932045403598,2023-07-29

המחיר הנמוך ביותר0.8811103424050479,2025-04-02

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

