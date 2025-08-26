עוד על PYUSD

PYUSD מידע על מחיר

PYUSD אתר רשמי

PYUSD טוקניומיקה

PYUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PayPal USD סֵמֶל

PayPal USD מחיר (PYUSD)

לא רשום

1 PYUSD ל USDמחיר חי:

$0.999455
$0.999455$0.999455
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PayPal USD (PYUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:47:34 (UTC+8)

PayPal USD (PYUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.998956
$ 0.998956$ 0.998956
24 שעות נמוך
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
גבוה 24 שעות

$ 0.998956
$ 0.998956$ 0.998956

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 0.959426
$ 0.959426$ 0.959426

-0.02%

+0.01%

-0.00%

-0.00%

PayPal USD (PYUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999617. במהלך 24 השעות האחרונות, PYUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998956 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PYUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.959426.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PYUSD השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PayPal USD (PYUSD) מידע שוק

$ 1.16B
$ 1.16B$ 1.16B

--
----

$ 1.16B
$ 1.16B$ 1.16B

1.16B
1.16B 1.16B

1,159,368,447.829545
1,159,368,447.829545 1,159,368,447.829545

שווי השוק הנוכחי של PayPal USD הוא $ 1.16B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PYUSD הוא 1.16B, עם היצע כולל של 1159368447.829545. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16B.

PayPal USD (PYUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PayPal USDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPayPal USD ל USDהיה . $ -0.0003123803.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPayPal USD ל USDהיה $ +0.0001045599.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PayPal USDל USDהיה $ +0.0000467543710545.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.01%
30 ימים$ -0.0003123803-0.03%
60 ימים$ +0.0001045599+0.01%
90 ימים$ +0.0000467543710545+0.00%

מה זהPayPal USD (PYUSD)

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PayPal USD (PYUSD) משאב

האתר הרשמי

PayPal USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PayPal USD (PYUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PayPal USD (PYUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PayPal USD.

בדוק את PayPal USD תחזית המחיר עכשיו‏!

PYUSD למטבעות מקומיים

PayPal USD (PYUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PayPal USD (PYUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PYUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PayPal USD (PYUSD)

כמה שווה PayPal USD (PYUSD) היום?
החי PYUSDהמחיר ב USD הוא 0.999617 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PYUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של PYUSD ל USD הוא $ 0.999617. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PayPal USD?
שווי השוק של PYUSD הוא $ 1.16B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PYUSD?
ההיצע במחזור של PYUSD הוא 1.16B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PYUSD?
‏‏PYUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.021 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PYUSD?
PYUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.959426 USD.
מהו נפח המסחר של PYUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PYUSD הוא -- USD.
האם PYUSD יעלה השנה?
PYUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PYUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:47:34 (UTC+8)

PayPal USD (PYUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.