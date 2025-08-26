PayPal USD (PYUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.998956 $ 0.998956 $ 0.998956 24 שעות נמוך $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.998956$ 0.998956 $ 0.998956 גבוה 24 שעות $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 המחיר הנמוך ביותר $ 0.959426$ 0.959426 $ 0.959426 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.00%

PayPal USD (PYUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999617. במהלך 24 השעות האחרונות, PYUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998956 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PYUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.959426.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PYUSD השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PayPal USD (PYUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.16B$ 1.16B $ 1.16B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.16B$ 1.16B $ 1.16B אספקת מחזור 1.16B 1.16B 1.16B אספקה כוללת 1,159,368,447.829545 1,159,368,447.829545 1,159,368,447.829545

שווי השוק הנוכחי של PayPal USD הוא $ 1.16B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PYUSD הוא 1.16B, עם היצע כולל של 1159368447.829545. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16B.