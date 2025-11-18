GUSD מחיר היום

מחיר GUSD (GUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999267, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GUSD ל USD הוא $ 0.999267 לכל GUSD.

GUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 149,695,598, עם היצע במחזור של 149.79M GUSD. ב‑24 השעות האחרונות, GUSD סחר בין $ 0.997483 (נמוך) ל $ 1.002 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.019, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.98989.

ביצועים לטווח קצר, GUSD נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GUSD (GUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 149.70M$ 149.70M $ 149.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 319.80M$ 319.80M $ 319.80M אספקת מחזור 149.79M 149.79M 149.79M אספקה כוללת 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

