Frax USD (FRXUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.999477 גבוה 24 שעות $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.007 המחיר הנמוך ביותר $ 0.97622 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) +0.03%

Frax USD (FRXUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999707. במהלך 24 השעות האחרונות, FRXUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999477 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRXUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.97622.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRXUSD השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frax USD (FRXUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 67.68M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.68M אספקת מחזור 67.70M אספקה כוללת 67,703,446.8349564

שווי השוק הנוכחי של Frax USD הוא $ 67.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRXUSD הוא 67.70M, עם היצע כולל של 67703446.8349564. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.68M.