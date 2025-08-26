עוד על FRXUSD

Frax USD סֵמֶל

Frax USD מחיר (FRXUSD)

לא רשום

1 FRXUSD ל USDמחיר חי:

$0.999635
$0.999635
0.00%1D
mexc
USD
Frax USD (FRXUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:15:56 (UTC+8)

Frax USD (FRXUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.999477
$ 0.999477
24 שעות נמוך
$ 1.0
$ 1.0
גבוה 24 שעות

$ 0.999477
$ 0.999477

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.007
$ 1.007

$ 0.97622
$ 0.97622

+0.00%

-0.00%

+0.03%

+0.03%

Frax USD (FRXUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999707. במהלך 24 השעות האחרונות, FRXUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999477 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRXUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.97622.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRXUSD השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frax USD (FRXUSD) מידע שוק

$ 67.68M
$ 67.68M

--
--

$ 67.68M
$ 67.68M

67.70M
67.70M

67,703,446.8349564
67,703,446.8349564

שווי השוק הנוכחי של Frax USD הוא $ 67.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRXUSD הוא 67.70M, עם היצע כולל של 67703446.8349564. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.68M.

Frax USD (FRXUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Frax USDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrax USD ל USDהיה . $ -0.0003111088.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrax USD ל USDהיה $ +0.0034423910.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Frax USDל USDהיה $ -0.0000982330530426.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.00%
30 ימים$ -0.0003111088-0.03%
60 ימים$ +0.0034423910+0.34%
90 ימים$ -0.0000982330530426-0.00%

מה זהFrax USD (FRXUSD)

Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.

Frax USD (FRXUSD) משאב

האתר הרשמי

Frax USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Frax USD (FRXUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Frax USD (FRXUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Frax USD.

בדוק את Frax USD תחזית המחיר עכשיו‏!

FRXUSD למטבעות מקומיים

Frax USD (FRXUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Frax USD (FRXUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FRXUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Frax USD (FRXUSD)

כמה שווה Frax USD (FRXUSD) היום?
החי FRXUSDהמחיר ב USD הוא 0.999707 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FRXUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של FRXUSD ל USD הוא $ 0.999707. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Frax USD?
שווי השוק של FRXUSD הוא $ 67.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FRXUSD?
ההיצע במחזור של FRXUSD הוא 67.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FRXUSD?
‏‏FRXUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.007 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FRXUSD?
FRXUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.97622 USD.
מהו נפח המסחר של FRXUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FRXUSD הוא -- USD.
האם FRXUSD יעלה השנה?
FRXUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FRXUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:15:56 (UTC+8)

כתב ויתור

