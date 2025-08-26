Felix feUSD (FEUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.986412 $ 0.986412 $ 0.986412 24 שעות נמוך $ 0.997103 $ 0.997103 $ 0.997103 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.986412$ 0.986412 $ 0.986412 גבוה 24 שעות $ 0.997103$ 0.997103 $ 0.997103 שיא כל הזמנים $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 המחיר הנמוך ביותר $ 0.953014$ 0.953014 $ 0.953014 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.40% שינוי מחיר (1D) -0.31% שינוי מחיר (7D) -0.08% שינוי מחיר (7D) -0.08%

Felix feUSD (FEUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.991079. במהלך 24 השעות האחרונות, FEUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.986412 לבין שיא של $ 0.997103, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.067, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.953014.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEUSD השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -0.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Felix feUSD (FEUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 75.53M$ 75.53M $ 75.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.03B$ 9.03B $ 9.03B אספקת מחזור 75.00M 75.00M 75.00M אספקה כוללת 8,957,320,228.190514 8,957,320,228.190514 8,957,320,228.190514

שווי השוק הנוכחי של Felix feUSD הוא $ 75.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEUSD הוא 75.00M, עם היצע כולל של 8957320228.190514. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.03B.