Felix feUSD סֵמֶל

Felix feUSD מחיר (FEUSD)

לא רשום

1 FEUSD ל USDמחיר חי:

$0.991127
-0.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Felix feUSD (FEUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:14:38 (UTC+8)

Felix feUSD (FEUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.986412
24 שעות נמוך
$ 0.997103
גבוה 24 שעות

$ 0.986412
$ 0.997103
$ 1.067
$ 0.953014
-0.40%

-0.31%

-0.08%

-0.08%

Felix feUSD (FEUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.991079. במהלך 24 השעות האחרונות, FEUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.986412 לבין שיא של $ 0.997103, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.067, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.953014.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEUSD השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -0.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Felix feUSD (FEUSD) מידע שוק

$ 75.53M
--
$ 9.03B
75.00M
8,957,320,228.190514
שווי השוק הנוכחי של Felix feUSD הוא $ 75.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEUSD הוא 75.00M, עם היצע כולל של 8957320228.190514. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.03B.

Felix feUSD (FEUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Felix feUSDל USDהיה $ -0.003173249126991.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFelix feUSD ל USDהיה . $ -0.0001920711.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFelix feUSD ל USDהיה $ -0.0126530064.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Felix feUSDל USDהיה $ -0.0060096356045613.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.003173249126991-0.31%
30 ימים$ -0.0001920711-0.01%
60 ימים$ -0.0126530064-1.27%
90 ימים$ -0.0060096356045613-0.60%

מה זהFelix feUSD (FEUSD)

Felix feUSD (FEUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Felix feUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Felix feUSD (FEUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Felix feUSD (FEUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Felix feUSD.

בדוק את Felix feUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

FEUSD למטבעות מקומיים

Felix feUSD (FEUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Felix feUSD (FEUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FEUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Felix feUSD (FEUSD)

כמה שווה Felix feUSD (FEUSD) היום?
החי FEUSDהמחיר ב USD הוא 0.991079 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FEUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של FEUSD ל USD הוא $ 0.991079. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Felix feUSD?
שווי השוק של FEUSD הוא $ 75.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FEUSD?
ההיצע במחזור של FEUSD הוא 75.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FEUSD?
‏‏FEUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.067 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FEUSD?
FEUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.953014 USD.
מהו נפח המסחר של FEUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FEUSD הוא -- USD.
האם FEUSD יעלה השנה?
FEUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FEUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:14:38 (UTC+8)

