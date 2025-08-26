Global Dollar מחיר (USDG)
Global Dollar (USDG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999691. במהלך 24 השעות האחרונות, USDG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999688 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.907561.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Global Dollar הוא $ 546.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDG הוא 546.26M, עם היצע כולל של 546260009.160454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 546.11M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Global Dollarל USDהיה $ -0.000232512668648.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlobal Dollar ל USDהיה . $ -0.0000341894.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlobal Dollar ל USDהיה $ -0.0001101659.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Global Dollarל USDהיה $ -0.0000067961648338.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000232512668648
|-0.02%
|30 ימים
|$ -0.0000341894
|-0.00%
|60 ימים
|$ -0.0001101659
|-0.01%
|90 ימים
|$ -0.0000067961648338
|-0.00%
Global Dollar (USDG) is a single currency stablecoin pegged to the US dollar that is regulated under the Monetary Authority of Singapore (MAS). USDG is issued by Paxos Digital Singapore (PDS) and will always be fully redeemable from Paxos on a one- to-one basis for US dollars. USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7. Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders. USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance.
