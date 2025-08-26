Global Dollar (USDG) מידע על מחיר (USD)

Global Dollar (USDG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999691. במהלך 24 השעות האחרונות, USDG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999688 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.907561.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Global Dollar (USDG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Global Dollar הוא $ 546.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDG הוא 546.26M, עם היצע כולל של 546260009.160454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 546.11M.