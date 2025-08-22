מה זהFirst Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

First Digital USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה First Digital USD (FDUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות First Digital USD (FDUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור First Digital USD.

First Digital USD (FDUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של First Digital USD (FDUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FDUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

First Digital USD מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של First Digital USD, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על First Digital USD כמה שווה First Digital USD (FDUSD) היום? החי FDUSDהמחיר ב USD הוא 0.9976 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי FDUSD ל USD? $ 0.9976 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של FDUSD ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של First Digital USD? שווי השוק של FDUSD הוא $ 1.45B USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של FDUSD? ההיצע במחזור של FDUSD הוא 1.45B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FDUSD? ‏‏FDUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0595932045403598 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FDUSD? FDUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.8811103424050479 USD . מהו נפח המסחר של FDUSD? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FDUSD הוא $ 42.03M USD . האם FDUSD יעלה השנה? FDUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FDUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

