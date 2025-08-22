עוד על FDUSD

First Digital USD (FDUSD) טבלת מחירים חיה
First Digital USD (FDUSD) מידע על מחיר (USD)

First Digital USD (FDUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.9976. במהלך 24 השעות האחרונות, FDUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9973 לבין שיא של $ 0.9979, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FDUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0595932045403598, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.8811103424050479.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FDUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של First Digital USD הוא $ 1.45B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.03M. ההיצע במחזור של FDUSD הוא 1.45B, עם היצע כולל של 1452465952.200666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45B.

First Digital USD (FDUSD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של First Digital USDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000199+0.02%
30 ימים$ -0.0005-0.06%
60 ימים$ -0.0005-0.06%
90 ימים$ -0.0007-0.08%
First Digital USD שינוי מחיר היום

היום,FDUSD רשם שינוי של $ +0.000199 (+0.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

First Digital USD שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0005 (-0.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

First Digital USD שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FDUSD ראה שינוי של $ -0.0005 (-0.06%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

First Digital USD שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0007 (-0.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של First Digital USD (FDUSD)?

בדוק את First Digital USD עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFirst Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

First Digital USD זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול First Digital USDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

First Digital USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה First Digital USD (FDUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות First Digital USD (FDUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור First Digital USD.

בדוק את First Digital USD תחזית המחיר עכשיו‏!

First Digital USD (FDUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של First Digital USD (FDUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FDUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות First Digital USD (FDUSD)

מחפש איך לקנותFirst Digital USD? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש First Digital USDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FDUSD למטבעות מקומיים

First Digital USD מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של First Digital USD, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFirst Digital USD הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על First Digital USD

כמה שווה First Digital USD (FDUSD) היום?
החי FDUSDהמחיר ב USD הוא 0.9976 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FDUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של FDUSD ל USD הוא $ 0.9976. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של First Digital USD?
שווי השוק של FDUSD הוא $ 1.45B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FDUSD?
ההיצע במחזור של FDUSD הוא 1.45B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FDUSD?
‏‏FDUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0595932045403598 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FDUSD?
FDUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.8811103424050479 USD.
מהו נפח המסחר של FDUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FDUSD הוא $ 42.03M USD.
האם FDUSD יעלה השנה?
FDUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FDUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
First Digital USD (FDUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

