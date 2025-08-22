First Digital USD (FDUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.9976. במהלך 24 השעות האחרונות, FDUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9973 לבין שיא של $ 0.9979, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FDUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0595932045403598, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.8811103424050479.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FDUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
First Digital USD (FDUSD) מידע שוק
No.62
$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B
$ 42.03M
$ 42.03M$ 42.03M
$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B
1.45B
1.45B 1.45B
1,452,465,952.200666
1,452,465,952.200666 1,452,465,952.200666
0.03%
ETH
שווי השוק הנוכחי של First Digital USD הוא $ 1.45B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.03M. ההיצע במחזור של FDUSD הוא 1.45B, עם היצע כולל של 1452465952.200666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45B.
First Digital USD (FDUSD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של First Digital USDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000199
+0.02%
30 ימים
$ -0.0005
-0.06%
60 ימים
$ -0.0005
-0.06%
90 ימים
$ -0.0007
-0.08%
First Digital USD שינוי מחיר היום
היום,FDUSD רשם שינוי של $ +0.000199 (+0.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
First Digital USD שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0005 (-0.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
First Digital USD שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FDUSD ראה שינוי של $ -0.0005 (-0.06%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
First Digital USD שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0007 (-0.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של First Digital USD (FDUSD)?
First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.
First Digital USD זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול First Digital USDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקFDUSD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים First Digital USDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFirst Digital USD לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
First Digital USDתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה First Digital USD (FDUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות First Digital USD (FDUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור First Digital USD.
הבנת הטוקנומיקה של First Digital USD (FDUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FDUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות First Digital USD (FDUSD)
מחפש איך לקנותFirst Digital USD? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש First Digital USDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.