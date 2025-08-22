Decentralized USD (USDD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.9997. במהלך 24 השעות האחרונות, USDD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9996 לבין שיא של $ 1.0003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.033364257647165, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9254333369528154.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Decentralized USD (USDD) מידע שוק
No.131
$ 456.22M
$ 456.22M$ 456.22M
$ 29.31K
$ 29.31K$ 29.31K
$ 456.22M
$ 456.22M$ 456.22M
456.36M
456.36M 456.36M
456,359,531
456,359,531 456,359,531
0.01%
TRX
שווי השוק הנוכחי של Decentralized USD הוא $ 456.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.31K. ההיצע במחזור של USDD הוא 456.36M, עם היצע כולל של 456359531. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 456.22M.
Decentralized USD (USDD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Decentralized USDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0005
-0.05%
30 ימים
$ +0.0001
+0.01%
60 ימים
$ -0.0003
-0.03%
90 ימים
$ +0.0997
+11.07%
Decentralized USD שינוי מחיר היום
היום,USDD רשם שינוי של $ -0.0005 (-0.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Decentralized USD שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001 (+0.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Decentralized USD שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,USDD ראה שינוי של $ -0.0003 (-0.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Decentralized USD שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0997 (+11.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Decentralized USD (USDD)?
USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.
Decentralized USD זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Decentralized USDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקUSDD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Decentralized USDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDecentralized USD לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Decentralized USDתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Decentralized USD (USDD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Decentralized USD (USDD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Decentralized USD.
הבנת הטוקנומיקה של Decentralized USD (USDD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Decentralized USD (USDD)
מחפש איך לקנותDecentralized USD? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Decentralized USDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.