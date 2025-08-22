עוד על USDD

Decentralized USD סֵמֶל

Decentralized USD מְחִיר(USDD)

1 USDD ל USDמחיר חי:

$0.9997
$0.9997$0.9997
-0.05%1D
USD
Decentralized USD (USDD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:49:19 (UTC+8)

Decentralized USD (USDD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996
24 שעות נמוך
$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003
גבוה 24 שעות

$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996

$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003

$ 1.033364257647165
$ 1.033364257647165$ 1.033364257647165

$ 0.9254333369528154
$ 0.9254333369528154$ 0.9254333369528154

0.00%

-0.05%

0.00%

0.00%

Decentralized USD (USDD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.9997. במהלך 24 השעות האחרונות, USDD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9996 לבין שיא של $ 1.0003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.033364257647165, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9254333369528154.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decentralized USD (USDD) מידע שוק

No.131

$ 456.22M
$ 456.22M$ 456.22M

$ 29.31K
$ 29.31K$ 29.31K

$ 456.22M
$ 456.22M$ 456.22M

456.36M
456.36M 456.36M

456,359,531
456,359,531 456,359,531

0.01%

TRX

שווי השוק הנוכחי של Decentralized USD הוא $ 456.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.31K. ההיצע במחזור של USDD הוא 456.36M, עם היצע כולל של 456359531. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 456.22M.

Decentralized USD (USDD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Decentralized USDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005-0.05%
30 ימים$ +0.0001+0.01%
60 ימים$ -0.0003-0.03%
90 ימים$ +0.0997+11.07%
Decentralized USD שינוי מחיר היום

היום,USDD רשם שינוי של $ -0.0005 (-0.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Decentralized USD שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001 (+0.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Decentralized USD שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,USDD ראה שינוי של $ -0.0003 (-0.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Decentralized USD שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0997 (+11.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Decentralized USD (USDD)?

בדוק את Decentralized USD עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDecentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Decentralized USDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUSDD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Decentralized USDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDecentralized USD לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Decentralized USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Decentralized USD (USDD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Decentralized USD (USDD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Decentralized USD.

בדוק את Decentralized USD תחזית המחיר עכשיו‏!

Decentralized USD (USDD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Decentralized USD (USDD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Decentralized USD (USDD)

מחפש איך לקנותDecentralized USD? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Decentralized USDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Decentralized USD מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Decentralized USD, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDecentralized USD הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Decentralized USD

כמה שווה Decentralized USD (USDD) היום?
החי USDDהמחיר ב USD הוא 0.9997 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDD ל USD?
המחיר הנוכחי של USDD ל USD הוא $ 0.9997. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Decentralized USD?
שווי השוק של USDD הוא $ 456.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDD?
ההיצע במחזור של USDD הוא 456.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDD?
‏‏USDD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.033364257647165 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDD?
USDD ‏‏רשם מחירATL של 0.9254333369528154 USD.
מהו נפח המסחר של USDD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDD הוא $ 29.31K USD.
האם USDD יעלה השנה?
USDD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:49:19 (UTC+8)

