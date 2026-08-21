AllUnity CHF מחיר היום

מחיר AllUnity CHF (CHFAU) בזמן אמת היום הוא $ 1.25, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHFAU ל USD הוא $ 1.25 לכל CHFAU.

AllUnity CHF כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 58,676,241, עם היצע במחזור של 46.89M CHFAU. ב‑24 השעות האחרונות, CHFAU סחר בין $ 1.24 (נמוך) ל $ 1.25 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.23.

ביצועים לטווח קצר, CHFAU נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +1.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.57K.

AllUnity CHF (CHFAU) מידע שוק

שווי שוק $ 58.68M$ 58.68M $ 58.68M נפח (24 שעות) $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.68M$ 58.68M $ 58.68M אספקת מחזור 46.89M 46.89M 46.89M אספקה כוללת 46,889,521.921656 46,889,521.921656 46,889,521.921656

שווי השוק הנוכחי של AllUnity CHF הוא $ 58.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.57K. ההיצע במחזור של CHFAU הוא 46.89M, עם היצע כולל של 46889521.921656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.68M.