EURC (EURC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.16 גבוה 24 שעות $ 1.17 שיא כל הזמנים $ 1.35 המחיר הנמוך ביותר $ 0.052848 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) -0.96% שינוי מחיר (7D) -0.33%

EURC (EURC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.16. במהלך 24 השעות האחרונות, EURC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 1.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EURCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.052848.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURC השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -0.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EURC (EURC) מידע שוק

שווי שוק $ 226.39M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 226.39M אספקת מחזור 194.78M אספקה כוללת 194,775,912.5158806

שווי השוק הנוכחי של EURC הוא $ 226.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURC הוא 194.78M, עם היצע כולל של 194775912.5158806. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 226.39M.