USD1 (USD1) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.9998. במהלך 24 השעות האחרונות, USD1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9996 לבין שיא של $ 1.0002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USD1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0147221909224569, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.990972014891515.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, USD1 השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
USD1 (USD1) מידע שוק
No.43
$ 2.45B
$ 2.45B$ 2.45B
$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M
$ 2.45B
$ 2.45B$ 2.45B
2.46B
2.46B 2.46B
2,455,420,771.7050166
2,455,420,771.7050166 2,455,420,771.7050166
0.06%
ETH
שווי השוק הנוכחי של USD1 הוא $ 2.45B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.46M. ההיצע במחזור של USD1 הוא 2.46B, עם היצע כולל של 2455420771.7050166. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.45B.
USD1 (USD1) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של USD1היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0002
-0.02%
30 ימים
$ -0.0011
-0.11%
60 ימים
$ +0.0001
+0.01%
90 ימים
$ -0.0004
-0.04%
USD1 שינוי מחיר היום
היום,USD1 רשם שינוי של $ -0.0002 (-0.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
USD1 שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0011 (-0.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
USD1 שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,USD1 ראה שינוי של $ +0.0001 (+0.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
USD1 שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0004 (-0.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של USD1 (USD1)?
USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.
