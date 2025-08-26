crvUSD (CRVUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.999608 24 שעות נמוך $ 1.0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0.949016 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.03%

crvUSD (CRVUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999967. במהלך 24 השעות האחרונות, CRVUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999608 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRVUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.949016.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRVUSD השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

crvUSD (CRVUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 125.97M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.97M אספקת מחזור 125.99M אספקה כוללת 125,994,638.5096308

שווי השוק הנוכחי של crvUSD הוא $ 125.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRVUSD הוא 125.99M, עם היצע כולל של 125994638.5096308. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.97M.