Tether (USDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.999744 גבוה 24 שעות $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.32 המחיר הנמוך ביותר $ 0.572521 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -0.04%

Tether (USDT) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, USDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999744 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.32, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.572521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDT השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tether (USDT) מידע שוק

שווי שוק $ 167.16B נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 167.16B אספקת מחזור 167.15B אספקה כוללת 167,150,540,379.7628

שווי השוק הנוכחי של Tether הוא $ 167.16B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDT הוא 167.15B, עם היצע כולל של 167150540379.7628. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.16B.