BRLA Digital BRLA (BRLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.181599 $ 0.181599 $ 0.181599 24 שעות נמוך $ 0.184211 $ 0.184211 $ 0.184211 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.181599$ 0.181599 $ 0.181599 גבוה 24 שעות $ 0.184211$ 0.184211 $ 0.184211 שיא כל הזמנים $ 0.18874$ 0.18874 $ 0.18874 המחיר הנמוך ביותר $ 0.075673$ 0.075673 $ 0.075673 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.48% שינוי מחיר (7D) +0.35% שינוי מחיר (7D) +0.35%

BRLA Digital BRLA (BRLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.183689. במהלך 24 השעות האחרונות, BRLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.181599 לבין שיא של $ 0.184211, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.18874, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.075673.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRLA השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BRLA Digital BRLA (BRLA) מידע שוק

שווי שוק $ 9.28M$ 9.28M $ 9.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.28M$ 9.28M $ 9.28M אספקת מחזור 50.52M 50.52M 50.52M אספקה כוללת 50,516,014.80151301 50,516,014.80151301 50,516,014.80151301

שווי השוק הנוכחי של BRLA Digital BRLA הוא $ 9.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRLA הוא 50.52M, עם היצע כולל של 50516014.80151301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.28M.