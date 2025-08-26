עוד על BRLA

BRLA מידע על מחיר

BRLA מסמך לבן

BRLA אתר רשמי

BRLA טוקניומיקה

BRLA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BRLA Digital BRLA סֵמֶל

BRLA Digital BRLA מחיר (BRLA)

לא רשום

1 BRLA ל USDמחיר חי:

$0.183689
$0.183689$0.183689
+0.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BRLA Digital BRLA (BRLA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:24:46 (UTC+8)

BRLA Digital BRLA (BRLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.181599
$ 0.181599$ 0.181599
24 שעות נמוך
$ 0.184211
$ 0.184211$ 0.184211
גבוה 24 שעות

$ 0.181599
$ 0.181599$ 0.181599

$ 0.184211
$ 0.184211$ 0.184211

$ 0.18874
$ 0.18874$ 0.18874

$ 0.075673
$ 0.075673$ 0.075673

+0.01%

+0.48%

+0.35%

+0.35%

BRLA Digital BRLA (BRLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.183689. במהלך 24 השעות האחרונות, BRLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.181599 לבין שיא של $ 0.184211, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.18874, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.075673.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRLA השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BRLA Digital BRLA (BRLA) מידע שוק

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

--
----

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

50.52M
50.52M 50.52M

50,516,014.80151301
50,516,014.80151301 50,516,014.80151301

שווי השוק הנוכחי של BRLA Digital BRLA הוא $ 9.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRLA הוא 50.52M, עם היצע כולל של 50516014.80151301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.28M.

BRLA Digital BRLA (BRLA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BRLA Digital BRLAל USDהיה $ +0.00088565.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBRLA Digital BRLA ל USDהיה . $ +0.0055290389.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBRLA Digital BRLA ל USDהיה $ +0.0021970857.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BRLA Digital BRLAל USDהיה $ +0.0080858004487671.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00088565+0.48%
30 ימים$ +0.0055290389+3.01%
60 ימים$ +0.0021970857+1.20%
90 ימים$ +0.0080858004487671+4.60%

מה זהBRLA Digital BRLA (BRLA)

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BRLA Digital BRLA (BRLA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BRLA Digital BRLAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BRLA Digital BRLA (BRLA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BRLA Digital BRLA (BRLA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BRLA Digital BRLA.

בדוק את BRLA Digital BRLA תחזית המחיר עכשיו‏!

BRLA למטבעות מקומיים

BRLA Digital BRLA (BRLA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BRLA Digital BRLA (BRLA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRLA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BRLA Digital BRLA (BRLA)

כמה שווה BRLA Digital BRLA (BRLA) היום?
החי BRLAהמחיר ב USD הוא 0.183689 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRLA ל USD?
המחיר הנוכחי של BRLA ל USD הוא $ 0.183689. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BRLA Digital BRLA?
שווי השוק של BRLA הוא $ 9.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRLA?
ההיצע במחזור של BRLA הוא 50.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRLA?
‏‏BRLA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.18874 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRLA?
BRLA ‏‏רשם מחירATL של 0.075673 USD.
מהו נפח המסחר של BRLA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRLA הוא -- USD.
האם BRLA יעלה השנה?
BRLA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRLA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:24:46 (UTC+8)

BRLA Digital BRLA (BRLA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.