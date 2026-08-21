Polymarket USD מחיר היום

מחיר Polymarket USD (PUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999904, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUSD ל USD הוא $ 0.999904 לכל PUSD.

Polymarket USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 174,245,513, עם היצע במחזור של 174.25M PUSD. ב‑24 השעות האחרונות, PUSD סחר בין $ 0.999639 (נמוך) ל $ 1.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.071, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.988297.

ביצועים לטווח קצר, PUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 38.36K.

Polymarket USD (PUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 174.25M$ 174.25M $ 174.25M נפח (24 שעות) $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 174.25M$ 174.25M $ 174.25M אספקת מחזור 174.25M 174.25M 174.25M אספקה כוללת 464,355,939.999127 464,355,939.999127 464,355,939.999127

שווי השוק הנוכחי של Polymarket USD הוא $ 174.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 38.36K. ההיצע במחזור של PUSD הוא 174.25M, עם היצע כולל של 464355939.999127. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 174.25M.