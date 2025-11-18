BFUSD מחיר היום

מחיר BFUSD (BFUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.998853, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BFUSD ל USD הוא $ 0.998853 לכל BFUSD.

BFUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,318,497,576, עם היצע במחזור של 1.32B BFUSD. ב‑24 השעות האחרונות, BFUSD סחר בין $ 0.998643 (נמוך) ל $ 0.99929 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.007, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.99712.

ביצועים לטווח קצר, BFUSD נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BFUSD (BFUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B אספקת מחזור 1.32B 1.32B 1.32B אספקה כוללת 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

