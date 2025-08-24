מה זהEthena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ethena USDe (USDE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethena USDe (USDE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Ethena USDe מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ethena USDe, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

Ethena USDe (USDE) עדכונים חשובים מהתעשייה

