Ethena USDe (USDE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0008. במהלך 24 השעות האחרונות, USDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0004 לבין שיא של $ 1.0009, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0349343344668251, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9772661240254116.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Ethena USDe (USDE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Ethena USDe הוא $ 12.07B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.03M. ההיצע במחזור של USDE הוא 12.06B, עם היצע כולל של 12063744962.002596. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.07B.
Ethena USDe (USDE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Ethena USDeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ +0.0001
0.00%
60 ימים
$ +0.0012
+0.12%
90 ימים
$ +0.0004
+0.03%
Ethena USDe שינוי מחיר היום
היום,USDE רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Ethena USDe שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001 (0.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Ethena USDe שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,USDE ראה שינוי של $ +0.0012 (+0.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Ethena USDe שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0004 (+0.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ethena USDe (USDE)?
Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'.
Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.
Ethena USDeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Ethena USDe (USDE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethena USDe (USDE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?
הבנת הטוקנומיקה של Ethena USDe (USDE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Ethena USDe (USDE)
