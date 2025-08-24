עוד על USDE

Ethena USDe סֵמֶל

Ethena USDe מְחִיר(USDE)

Ethena USDe (USDE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:22:12 (UTC+8)

Ethena USDe (USDE) מידע על מחיר (USD)

0.00%

Ethena USDe (USDE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0008. במהלך 24 השעות האחרונות, USDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0004 לבין שיא של $ 1.0009, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0349343344668251, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9772661240254116.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethena USDe (USDE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Ethena USDe הוא $ 12.07B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.03M. ההיצע במחזור של USDE הוא 12.06B, עם היצע כולל של 12063744962.002596. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.07B.

Ethena USDe (USDE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ethena USDeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.00010.00%
60 ימים$ +0.0012+0.12%
90 ימים$ +0.0004+0.03%
Ethena USDe שינוי מחיר היום

היום,USDE רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ethena USDe שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001 (0.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ethena USDe שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,USDE ראה שינוי של $ +0.0012 (+0.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ethena USDe שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0004 (+0.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ethena USDe (USDE)?

בדוק את Ethena USDe עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEthena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ethena USDe זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ethena USDeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUSDE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ethena USDeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEthena USDe לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ethena USDeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ethena USDe (USDE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethena USDe (USDE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethena USDe.

בדוק את Ethena USDe תחזית המחיר עכשיו‏!

Ethena USDe (USDE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethena USDe (USDE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ethena USDe (USDE)

מחפש איך לקנותEthena USDe? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ethena USDeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Ethena USDe מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ethena USDe, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEthena USDe הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ethena USDe

כמה שווה Ethena USDe (USDE) היום?
החי USDEהמחיר ב USD הוא 1.0008 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDE ל USD?
המחיר הנוכחי של USDE ל USD הוא $ 1.0008. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ethena USDe?
שווי השוק של USDE הוא $ 12.07B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDE?
ההיצע במחזור של USDE הוא 12.06B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDE?
‏‏USDE השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0349343344668251 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDE?
USDE ‏‏רשם מחירATL של 0.9772661240254116 USD.
מהו נפח המסחר של USDE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDE הוא $ 39.03M USD.
האם USDE יעלה השנה?
USDE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:22:12 (UTC+8)

Ethena USDe (USDE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

