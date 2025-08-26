עוד על AVUSD

Avant USD סֵמֶל

Avant USD מחיר (AVUSD)

לא רשום

1 AVUSD ל USDמחיר חי:

$0.997625
$0.997625$0.997625
-0.10%1D
USD
Avant USD (AVUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:58:01 (UTC+8)

Avant USD (AVUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.995463
$ 0.995463$ 0.995463
24 שעות נמוך
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
גבוה 24 שעות

$ 0.995463
$ 0.995463$ 0.995463

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 0.967857
$ 0.967857$ 0.967857

-0.08%

-0.16%

-0.07%

-0.07%

Avant USD (AVUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997625. במהלך 24 השעות האחרונות, AVUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995463 לבין שיא של $ 1.002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.967857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVUSD השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Avant USD (AVUSD) מידע שוק

$ 95.29M
$ 95.29M$ 95.29M

--
----

$ 95.29M
$ 95.29M$ 95.29M

95.54M
95.54M 95.54M

95,535,857.06519471
95,535,857.06519471 95,535,857.06519471

שווי השוק הנוכחי של Avant USD הוא $ 95.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVUSD הוא 95.54M, עם היצע כולל של 95535857.06519471. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.29M.

Avant USD (AVUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Avant USDל USDהיה $ -0.0015995395444277.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAvant USD ל USDהיה . $ -0.0009203090.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAvant USD ל USDהיה $ +0.0007961047.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Avant USDל USDהיה $ -0.0019022825097379.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0015995395444277-0.16%
30 ימים$ -0.0009203090-0.09%
60 ימים$ +0.0007961047+0.08%
90 ימים$ -0.0019022825097379-0.19%

מה זהAvant USD (AVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.

Avant USD (AVUSD) משאב

האתר הרשמי

Avant USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Avant USD (AVUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Avant USD (AVUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Avant USD.

בדוק את Avant USD תחזית המחיר עכשיו‏!

AVUSD למטבעות מקומיים

Avant USD (AVUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Avant USD (AVUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AVUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Avant USD (AVUSD)

כמה שווה Avant USD (AVUSD) היום?
החי AVUSDהמחיר ב USD הוא 0.997625 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AVUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של AVUSD ל USD הוא $ 0.997625. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Avant USD?
שווי השוק של AVUSD הוא $ 95.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AVUSD?
ההיצע במחזור של AVUSD הוא 95.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AVUSD?
‏‏AVUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.011 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AVUSD?
AVUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.967857 USD.
מהו נפח המסחר של AVUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AVUSD הוא -- USD.
האם AVUSD יעלה השנה?
AVUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AVUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:58:01 (UTC+8)

