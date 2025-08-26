Avant USD (AVUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.995463 24 שעות נמוך $ 1.002 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.011 המחיר הנמוך ביותר $ 0.967857 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -0.16% שינוי מחיר (7D) -0.07%

Avant USD (AVUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997625. במהלך 24 השעות האחרונות, AVUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995463 לבין שיא של $ 1.002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.967857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVUSD השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Avant USD (AVUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 95.29M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.29M אספקת מחזור 95.54M אספקה כוללת 95,535,857.06519471

שווי השוק הנוכחי של Avant USD הוא $ 95.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVUSD הוא 95.54M, עם היצע כולל של 95535857.06519471. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.29M.