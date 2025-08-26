Avant USD מחיר (AVUSD)
Avant USD (AVUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997625. במהלך 24 השעות האחרונות, AVUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995463 לבין שיא של $ 1.002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.967857.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVUSD השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Avant USD הוא $ 95.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVUSD הוא 95.54M, עם היצע כולל של 95535857.06519471. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.29M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Avant USDל USDהיה $ -0.0015995395444277.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAvant USD ל USDהיה . $ -0.0009203090.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAvant USD ל USDהיה $ +0.0007961047.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Avant USDל USDהיה $ -0.0019022825097379.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0015995395444277
|-0.16%
|30 ימים
|$ -0.0009203090
|-0.09%
|60 ימים
|$ +0.0007961047
|+0.08%
|90 ימים
|$ -0.0019022825097379
|-0.19%
Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.