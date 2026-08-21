apxUSD מחיר היום

מחיר apxUSD (APXUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.941876, עם שינוי של 0.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APXUSD ל USD הוא $ 0.941876 לכל APXUSD.

apxUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 310,386,465, עם היצע במחזור של 329.55M APXUSD. ב‑24 השעות האחרונות, APXUSD סחר בין $ 0.941245 (נמוך) ל $ 0.956283 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.012, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.717601.

ביצועים לטווח קצר, APXUSD נע ב -0.55% בשעה האחרונה ו -0.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.78M.

apxUSD (APXUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 310.39M$ 310.39M $ 310.39M נפח (24 שעות) $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 310.39M$ 310.39M $ 310.39M אספקת מחזור 329.55M 329.55M 329.55M אספקה כוללת 329,545,177.7494301 329,545,177.7494301 329,545,177.7494301

שווי השוק הנוכחי של apxUSD הוא $ 310.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.78M. ההיצע במחזור של APXUSD הוא 329.55M, עם היצע כולל של 329545177.7494301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 310.39M.