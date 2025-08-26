EUR CoinVertible (EURCV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.16 24 שעות נמוך $ 1.17 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.18 המחיר הנמוך ביותר $ 0.988513 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -0.99% שינוי מחיר (7D) -0.40%

EUR CoinVertible (EURCV) המחיר בזמן אמת של הוא $1.16. במהלך 24 השעות האחרונות, EURCV נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 1.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EURCVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.988513.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURCV השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EUR CoinVertible (EURCV) מידע שוק

שווי שוק $ 50.47M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.47M אספקת מחזור 43.41M אספקה כוללת 43,414,365.0

שווי השוק הנוכחי של EUR CoinVertible הוא $ 50.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURCV הוא 43.41M, עם היצע כולל של 43414365.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.47M.