עוד על EURCV

EURCV מידע על מחיר

EURCV אתר רשמי

EURCV טוקניומיקה

EURCV תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

EUR CoinVertible סֵמֶל

EUR CoinVertible מחיר (EURCV)

לא רשום

1 EURCV ל USDמחיר חי:

$1.16
$1.16$1.16
-0.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
EUR CoinVertible (EURCV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:13:53 (UTC+8)

EUR CoinVertible (EURCV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 שעות נמוך
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
גבוה 24 שעות

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.988513
$ 0.988513$ 0.988513

+0.07%

-0.99%

-0.40%

-0.40%

EUR CoinVertible (EURCV) המחיר בזמן אמת של הוא $1.16. במהלך 24 השעות האחרונות, EURCV נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 1.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EURCVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.988513.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURCV השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EUR CoinVertible (EURCV) מידע שוק

$ 50.47M
$ 50.47M$ 50.47M

--
----

$ 50.47M
$ 50.47M$ 50.47M

43.41M
43.41M 43.41M

43,414,365.0
43,414,365.0 43,414,365.0

שווי השוק הנוכחי של EUR CoinVertible הוא $ 50.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURCV הוא 43.41M, עם היצע כולל של 43414365.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.47M.

EUR CoinVertible (EURCV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של EUR CoinVertibleל USDהיה $ -0.011647735678701.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEUR CoinVertible ל USDהיה . $ -0.0133774680.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEUR CoinVertible ל USDהיה $ -0.0100906080.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EUR CoinVertibleל USDהיה $ +0.0280617311807868.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.011647735678701-0.99%
30 ימים$ -0.0133774680-1.15%
60 ימים$ -0.0100906080-0.86%
90 ימים$ +0.0280617311807868+2.48%

מה זהEUR CoinVertible (EURCV)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

EUR CoinVertible (EURCV) משאב

האתר הרשמי

EUR CoinVertibleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EUR CoinVertible (EURCV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EUR CoinVertible (EURCV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EUR CoinVertible.

בדוק את EUR CoinVertible תחזית המחיר עכשיו‏!

EURCV למטבעות מקומיים

EUR CoinVertible (EURCV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EUR CoinVertible (EURCV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EURCV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על EUR CoinVertible (EURCV)

כמה שווה EUR CoinVertible (EURCV) היום?
החי EURCVהמחיר ב USD הוא 1.16 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EURCV ל USD?
המחיר הנוכחי של EURCV ל USD הוא $ 1.16. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EUR CoinVertible?
שווי השוק של EURCV הוא $ 50.47M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EURCV?
ההיצע במחזור של EURCV הוא 43.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EURCV?
‏‏EURCV השיג מחיר שיא (ATH) של 1.18 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EURCV?
EURCV ‏‏רשם מחירATL של 0.988513 USD.
מהו נפח המסחר של EURCV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EURCV הוא -- USD.
האם EURCV יעלה השנה?
EURCV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EURCV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:13:53 (UTC+8)

EUR CoinVertible (EURCV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.