Re Protocol reUSD (REUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 שעות נמוך $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 גבוה 24 שעות $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 שיא כל הזמנים $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 המחיר הנמוך ביותר $ 0.873393$ 0.873393 $ 0.873393 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +1.60% שינוי מחיר (7D) +0.72% שינוי מחיר (7D) +0.72%

Re Protocol reUSD (REUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.017. במהלך 24 השעות האחרונות, REUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.001 לבין שיא של $ 1.017, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.873393.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REUSD השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re Protocol reUSD (REUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 9.81K$ 9.81K $ 9.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.81K$ 9.81K $ 9.81K אספקת מחזור 9.65K 9.65K 9.65K אספקה כוללת 9,652.49 9,652.49 9,652.49

שווי השוק הנוכחי של Re Protocol reUSD הוא $ 9.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REUSD הוא 9.65K, עם היצע כולל של 9652.49. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.81K.