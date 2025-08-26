עוד על REUSD

Re Protocol reUSD

Re Protocol reUSD מחיר (REUSD)

1 REUSD ל USDמחיר חי:

$1.017
$1.017
+1.60%1D
Re Protocol reUSD (REUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:56:08 (UTC+8)

Re Protocol reUSD (REUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Re Protocol reUSD (REUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.017. במהלך 24 השעות האחרונות, REUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.001 לבין שיא של $ 1.017, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.873393.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REUSD השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re Protocol reUSD (REUSD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Re Protocol reUSD הוא $ 9.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REUSD הוא 9.65K, עם היצע כולל של 9652.49. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.81K.

Re Protocol reUSD (REUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Re Protocol reUSDל USDהיה $ +0.01605626.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRe Protocol reUSD ל USDהיה . $ +0.0272291580.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRe Protocol reUSD ל USDהיה $ +0.0068956668.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Re Protocol reUSDל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.01605626+1.60%
30 ימים$ +0.0272291580+2.68%
60 ימים$ +0.0068956668+0.68%
90 ימים$ 0--

מה זהRe Protocol reUSD (REUSD)

Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Re Protocol reUSD (REUSD) משאב

Re Protocol reUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Re Protocol reUSD (REUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Re Protocol reUSD (REUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Re Protocol reUSD.

בדוק את Re Protocol reUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

REUSD למטבעות מקומיים

Re Protocol reUSD (REUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Re Protocol reUSD (REUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Re Protocol reUSD (REUSD)

כמה שווה Re Protocol reUSD (REUSD) היום?
החי REUSDהמחיר ב USD הוא 1.017 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של REUSD ל USD הוא $ 1.017. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Re Protocol reUSD?
שווי השוק של REUSD הוא $ 9.81K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REUSD?
ההיצע במחזור של REUSD הוא 9.65K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REUSD?
‏‏REUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.02 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REUSD?
REUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.873393 USD.
מהו נפח המסחר של REUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REUSD הוא -- USD.
האם REUSD יעלה השנה?
REUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:56:08 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.