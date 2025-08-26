USDa (USDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.992997 $ 0.992997 $ 0.992997 24 שעות נמוך $ 0.994367 $ 0.994367 $ 0.994367 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.992997$ 0.992997 $ 0.992997 גבוה 24 שעות $ 0.994367$ 0.994367 $ 0.994367 שיא כל הזמנים $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 המחיר הנמוך ביותר $ 0.737813$ 0.737813 $ 0.737813 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +0.13% שינוי מחיר (7D) -0.53% שינוי מחיר (7D) -0.53%

USDa (USDA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.994365. במהלך 24 השעות האחרונות, USDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.992997 לבין שיא של $ 0.994367, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.737813.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDA השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDa (USDA) מידע שוק

שווי שוק $ 209.45M$ 209.45M $ 209.45M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 209.45M$ 209.45M $ 209.45M אספקת מחזור 210.64M 210.64M 210.64M אספקה כוללת 210,642,110.7250525 210,642,110.7250525 210,642,110.7250525

שווי השוק הנוכחי של USDa הוא $ 209.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDA הוא 210.64M, עם היצע כולל של 210642110.7250525. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 209.45M.