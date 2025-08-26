עוד על USD0

Usual USD סֵמֶל

Usual USD מחיר (USD0)

לא רשום

1 USD0 ל USDמחיר חי:

$0.999075
$0.999075$0.999075
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Usual USD (USD0) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:51:32 (UTC+8)

Usual USD (USD0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.997666
$ 0.997666$ 0.997666
24 שעות נמוך
$ 0.999271
$ 0.999271$ 0.999271
גבוה 24 שעות

$ 0.997666
$ 0.997666$ 0.997666

$ 0.999271
$ 0.999271$ 0.999271

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 0.962885
$ 0.962885$ 0.962885

-0.00%

+0.08%

+0.05%

+0.05%

Usual USD (USD0) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999084. במהלך 24 השעות האחרונות, USD0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.997666 לבין שיא של $ 0.999271, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USD0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.962885.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USD0 השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Usual USD (USD0) מידע שוק

$ 575.55M
$ 575.55M$ 575.55M

--
----

$ 575.55M
$ 575.55M$ 575.55M

576.01M
576.01M 576.01M

576,011,976.8610221
576,011,976.8610221 576,011,976.8610221

שווי השוק הנוכחי של Usual USD הוא $ 575.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USD0 הוא 576.01M, עם היצע כולל של 576011976.8610221. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 575.55M.

Usual USD (USD0) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Usual USDל USDהיה $ +0.00081124.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUsual USD ל USDהיה . $ +0.0015251017.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUsual USD ל USDהיה $ +0.0012950126.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Usual USDל USDהיה $ +0.0016010770863049.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00081124+0.08%
30 ימים$ +0.0015251017+0.15%
60 ימים$ +0.0012950126+0.13%
90 ימים$ +0.0016010770863049+0.16%

מה זהUsual USD (USD0)

USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Usual USD (USD0) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Usual USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Usual USD (USD0) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Usual USD (USD0) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Usual USD.

בדוק את Usual USD תחזית המחיר עכשיו‏!

USD0 למטבעות מקומיים

Usual USD (USD0) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Usual USD (USD0) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USD0 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Usual USD (USD0)

כמה שווה Usual USD (USD0) היום?
החי USD0המחיר ב USD הוא 0.999084 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USD0 ל USD?
המחיר הנוכחי של USD0 ל USD הוא $ 0.999084. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Usual USD?
שווי השוק של USD0 הוא $ 575.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USD0?
ההיצע במחזור של USD0 הוא 576.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USD0?
‏‏USD0 השיג מחיר שיא (ATH) של 1.33 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USD0?
USD0 ‏‏רשם מחירATL של 0.962885 USD.
מהו נפח המסחר של USD0?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USD0 הוא -- USD.
האם USD0 יעלה השנה?
USD0 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USD0 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:51:32 (UTC+8)

