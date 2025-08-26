Usual USD (USD0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.997666 $ 0.997666 $ 0.997666 24 שעות נמוך $ 0.999271 $ 0.999271 $ 0.999271 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.997666$ 0.997666 $ 0.997666 גבוה 24 שעות $ 0.999271$ 0.999271 $ 0.999271 שיא כל הזמנים $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.962885$ 0.962885 $ 0.962885 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.08% שינוי מחיר (7D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.05%

Usual USD (USD0) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999084. במהלך 24 השעות האחרונות, USD0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.997666 לבין שיא של $ 0.999271, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USD0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.962885.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USD0 השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Usual USD (USD0) מידע שוק

שווי שוק $ 575.55M$ 575.55M $ 575.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 575.55M$ 575.55M $ 575.55M אספקת מחזור 576.01M 576.01M 576.01M אספקה כוללת 576,011,976.8610221 576,011,976.8610221 576,011,976.8610221

שווי השוק הנוכחי של Usual USD הוא $ 575.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USD0 הוא 576.01M, עם היצע כולל של 576011976.8610221. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 575.55M.