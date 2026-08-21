JPYSC מחיר היום

מחיר JPYSC (JPYSC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00629676, עם שינוי של 0.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JPYSC ל USD הוא $ 0.00629676 לכל JPYSC.

JPYSC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 126,191,437, עם היצע במחזור של 20.04B JPYSC. ב‑24 השעות האחרונות, JPYSC סחר בין $ 0.00628278 (נמוך) ל $ 0.00631845 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00643419, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00610725.

ביצועים לטווח קצר, JPYSC נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +0.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

JPYSC (JPYSC) מידע שוק

שווי שוק $ 126.19M$ 126.19M $ 126.19M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 126.19M$ 126.19M $ 126.19M אספקת מחזור 20.04B 20.04B 20.04B אספקה כוללת 20,040,693,479.0 20,040,693,479.0 20,040,693,479.0

שווי השוק הנוכחי של JPYSC הוא $ 126.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של JPYSC הוא 20.04B, עם היצע כולל של 20040693479.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 126.19M.