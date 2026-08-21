Crown BRLV מחיר היום

מחיר Crown BRLV (BRLV) בזמן אמת היום הוא $ 0.19246, עם שינוי של 0.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRLV ל USD הוא $ 0.19246 לכל BRLV.

Crown BRLV כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 72,215,423, עם היצע במחזור של 375.22M BRLV. ב‑24 השעות האחרונות, BRLV סחר בין $ 0.19223 (נמוך) ל $ 0.192904 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.204863, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.187398.

ביצועים לטווח קצר, BRLV נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.74K.

Crown BRLV (BRLV) מידע שוק

שווי שוק $ 72.22M$ 72.22M $ 72.22M נפח (24 שעות) $ 2.74K$ 2.74K $ 2.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.22M$ 72.22M $ 72.22M אספקת מחזור 375.22M 375.22M 375.22M אספקה כוללת 375,222,589.7128299 375,222,589.7128299 375,222,589.7128299

שווי השוק הנוכחי של Crown BRLV הוא $ 72.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.74K. ההיצע במחזור של BRLV הוא 375.22M, עם היצע כולל של 375222589.7128299. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.22M.