Cap USD מחיר היום

מחיר Cap USD (CUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999334, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CUSD ל USD הוא $ 0.999334 לכל CUSD.

Cap USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 236,219,466, עם היצע במחזור של 236.38M CUSD. ב‑24 השעות האחרונות, CUSD סחר בין $ 0.985824 (נמוך) ל $ 1.008 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.17, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.947752.

ביצועים לטווח קצר, CUSD נע ב -0.10% בשעה האחרונה ו -0.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cap USD (CUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 236.22M$ 236.22M $ 236.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 236.22M$ 236.22M $ 236.22M אספקת מחזור 236.38M 236.38M 236.38M אספקה כוללת 236,377,555.2324908 236,377,555.2324908 236,377,555.2324908

שווי השוק הנוכחי של Cap USD הוא $ 236.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUSD הוא 236.38M, עם היצע כולל של 236377555.2324908. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 236.22M.