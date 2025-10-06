Falcon Finance מחיר היום

מחיר Falcon Finance (USDF) בזמן אמת היום הוא $ 0.9975, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDF ל USD הוא $ 0.9975 לכל USDF.

Falcon Finance כרגע מדורג במקום #201 לפי שווי שוק של $ 2.00B, עם היצע במחזור של 2.01B USDF. ב‑24 השעות האחרונות, USDF סחר בין $ 0.9975 (נמוך) ל $ 0.9982 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.0243014891348232, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.909369011278203.

ביצועים לטווח קצר, USDF נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.40K.

Falcon Finance (USDF) מידע שוק

דירוג No.201 שווי שוק $ 2.00B$ 2.00B $ 2.00B נפח (24 שעות) $ 1.40K$ 1.40K $ 1.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.00B$ 2.00B $ 2.00B אספקת מחזור 2.01B 2.01B 2.01B אספקה כוללת 2,007,951,695.2054536 2,007,951,695.2054536 2,007,951,695.2054536 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Falcon Finance הוא $ 2.00B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.40K. ההיצע במחזור של USDF הוא 2.01B, עם היצע כולל של 2007951695.2054536. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00B.