DOLA (DOLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.996059 $ 0.996059 $ 0.996059 24 שעות נמוך $ 0.997566 $ 0.997566 $ 0.997566 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.996059$ 0.996059 $ 0.996059 גבוה 24 שעות $ 0.997566$ 0.997566 $ 0.997566 שיא כל הזמנים $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 המחיר הנמוך ביותר $ 0.088407$ 0.088407 $ 0.088407 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.09% שינוי מחיר (7D) -0.09%

DOLA (DOLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.996877. במהלך 24 השעות האחרונות, DOLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.996059 לבין שיא של $ 0.997566, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.088407.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOLA השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOLA (DOLA) מידע שוק

שווי שוק $ 122.37M$ 122.37M $ 122.37M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 201.09M$ 201.09M $ 201.09M אספקת מחזור 122.78M 122.78M 122.78M אספקה כוללת 201,769,054.2072489 201,769,054.2072489 201,769,054.2072489

שווי השוק הנוכחי של DOLA הוא $ 122.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOLA הוא 122.78M, עם היצע כולל של 201769054.2072489. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 201.09M.