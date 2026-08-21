Saturn Dollar מחיר היום

מחיר Saturn Dollar (USDAT) בזמן אמת היום הוא $ 1.0, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDAT ל USD הוא $ 1.0 לכל USDAT.

Saturn Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 93,848,603, עם היצע במחזור של 93.85M USDAT. ב‑24 השעות האחרונות, USDAT סחר בין $ 0.999497 (נמוך) ל $ 1.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.042, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.997291.

ביצועים לטווח קצר, USDAT נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.94M.

Saturn Dollar (USDAT) מידע שוק

שווי שוק $ 93.85M$ 93.85M $ 93.85M נפח (24 שעות) $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.85M$ 93.85M $ 93.85M אספקת מחזור 93.85M 93.85M 93.85M אספקה כוללת 93,846,720.167945 93,846,720.167945 93,846,720.167945

שווי השוק הנוכחי של Saturn Dollar הוא $ 93.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.94M. ההיצע במחזור של USDAT הוא 93.85M, עם היצע כולל של 93846720.167945. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.85M.