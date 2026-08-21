Brazilian Digital מחיר היום

מחיר Brazilian Digital (BRZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.19323, עם שינוי של 0.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRZ ל USD הוא $ 0.19323 לכל BRZ.

Brazilian Digital כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,170,562, עם היצע במחזור של 285.52M BRZ. ב‑24 השעות האחרונות, BRZ סחר בין $ 0.189443 (נמוך) ל $ 0.194465 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 9.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00196567.

ביצועים לטווח קצר, BRZ נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו +0.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.73K.

Brazilian Digital (BRZ) מידע שוק

שווי שוק $ 55.17M$ 55.17M $ 55.17M נפח (24 שעות) $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.17M$ 55.17M $ 55.17M אספקת מחזור 285.52M 285.52M 285.52M אספקה כוללת 285,516,338.9724153 285,516,338.9724153 285,516,338.9724153

שווי השוק הנוכחי של Brazilian Digital הוא $ 55.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.73K. ההיצע במחזור של BRZ הוא 285.52M, עם היצע כולל של 285516338.9724153. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.17M.