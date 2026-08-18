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سعر Lit Protocol المباشر اليوم هو 0.00431561 USD. القيمة السوقية لـ LITKEY هي 949,478 USD. تابع تحديثات أسعار LITKEY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Lit Protocol المباشر اليوم هو 0.00431561 USD. القيمة السوقية لـ LITKEY هي 949,478 USD. تابع تحديثات أسعار LITKEY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LITKEY

معلومات سعر LITKEY

ما هو LITKEY

الوثيقة البيضاء لـ LITKEY

الموقع الرسمي لـ LITKEY

اقتصاد توكن LITKEY

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شعار Lit Protocol

سعر Lit Protocol (LITKEY)

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السعر المباشر لـ 1 LITKEY إلى USD:

$0.00431091
$0.00431091$0.00431091
+0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Lit Protocol (LITKEY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:41:12 (UTC+8)

سعر Lit Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Lit Protocol (LITKEY) اليوم هو $ 0.00431561، مع تغير بنسبة 2.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LITKEY الحالي إلى USD هو $ 0.00431561 لكل LITKEY.

يحتل Lit Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 949,478، مع عرض متداول قدره 220.00M LITKEY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LITKEY بين $ 0.00420828 (أدنى) و$ 0.00434363 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.213858، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00387589.

على المدى القصير، تحرك LITKEY بمقدار +2.08% خلال الساعة الماضية و+3.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 270.86.

معلومات سوق Lit Protocol (LITKEY)

$ 949.48K
$ 949.48K$ 949.48K

$ 270.86
$ 270.86$ 270.86

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

220.00M
220.00M 220.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lit Protocol هي $ 949.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 270.86. العرض المتداول لـ LITKEY يبلغ 220.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.32M.

سجل سعر Lit Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00420828
$ 0.00420828$ 0.00420828
24 ساعة منخفض
$ 0.00434363
$ 0.00434363$ 0.00434363
24 ساعة مرتفع

$ 0.00420828
$ 0.00420828$ 0.00420828

$ 0.00434363
$ 0.00434363$ 0.00434363

$ 0.213858
$ 0.213858$ 0.213858

$ 0.00387589
$ 0.00387589$ 0.00387589

+2.08%

+2.54%

+3.10%

+3.10%

سجل سعر Lit Protocol (LITKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lit Protocol مقابل USD هو $ +0.00010685 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lit Protocol مقابل USD هو $ -0.0000032522 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lit Protocol مقابل USD هو $ -0.0005494216 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lit Protocol مقابل USD هو $ -0.000000197885949782 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00010685+2.54%
30 يوم$ -0.0000032522-0.07%
60 يوم$ -0.0005494216-12.73%
90 يوم$ -0.000000197885949782-0.00%

توقعات أسعار Lit Protocol

Lit Protocol (LITKEY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LITKEY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرLit Protocol (LITKEY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Lit Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Lit Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LITKEY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Lit Protocol.

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نبذة عن Lit Protocol

ما هو السعر الحالي لـ Lit Protocol؟

يتم تداول Lit Protocol بسعر $0.00431561، مما يمثل حركة سعرية بنسبة 2.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن LITKEY بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟

يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة 2.53% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان LITKEY يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.

كيف يُقارَن أداء Lit Protocol مع رموز Infrastructure,Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Privacy Infrastructure,Privacy؟

ضمن قطاع Infrastructure,Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Privacy Infrastructure,Privacy، يُظهر LITKEY قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.

ما هي القيمة السوقية لـ Lit Protocol اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية لـ $949478، مما يضع LITKEY في المرتبة #2918، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.

ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر اليوم بين $0.00420828 و$0.00434363، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.

ما مدى نشاط تداول LITKEY؟

generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.

كيف يؤثر المعروض على تقييم LITKEY؟

مع وجود 220000000.0 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Lit Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:41:12 (UTC+8)

تحديثات Lit Protocol (LITKEY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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