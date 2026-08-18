سعر Lit Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Lit Protocol (LITKEY) اليوم هو $ 0.00431561، مع تغير بنسبة 2.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LITKEY الحالي إلى USD هو $ 0.00431561 لكل LITKEY.

يحتل Lit Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 949,478، مع عرض متداول قدره 220.00M LITKEY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LITKEY بين $ 0.00420828 (أدنى) و$ 0.00434363 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.213858، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00387589.

على المدى القصير، تحرك LITKEY بمقدار +2.08% خلال الساعة الماضية و+3.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 270.86.

معلومات سوق Lit Protocol (LITKEY)

القيمة السوقية $ 949.48K$ 949.48K $ 949.48K الحجم (24 ساعة) $ 270.86$ 270.86 $ 270.86 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M إمداد دورة التداول 220.00M 220.00M 220.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lit Protocol هي $ 949.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 270.86. العرض المتداول لـ LITKEY يبلغ 220.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.32M.