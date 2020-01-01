ما هي عملات الميم؟

تشبه عملات الميم الترفيه في عالم العملات المشفرة. ولدت من ثقافة الإنترنت، والنكات، والميمات، وغالبا ما تبدأ كتوكن مرح ومتواضع مستوحى من أي شيء تقريبا. على سبيل المثال، صورة الكلب المنتشرة أصبحت DOGE ، وهي أهم عملة ميم، بالإضافة إلى بعض الميمات الشائعة على الإنترنت مثل CHILLGUY

على الرغم من جذورها الكوميدية، تشتهر عملات الميم بتقلبات أسعارها وإثارتها. ورغم أنها قد لا تقدم نفس الفائدة أو الرؤية طويلة الأجل مثل العملات المشفرة الراسخة مثل BTC، فإن جاذبيتها تكمن في المجتمع والمغامرة التي تقدمها. سواء كنت هنا من أجل الميمات أو لمتابعة الشيء الكبير التالي، فإن عملات الميم تشكل جزءًا ممتعًا وغير متوقع من مشهد الكريبتو.