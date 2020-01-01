كيف يتم تداول ما قبل السوق؟

1
إنشاء طلب
اختر التوكن المطلوب، وانقر فوق [إنشاء طلب]، ثم حدد علامة التبويب [شراء]. بعد ذلك، أدخل الكمية والسعر لتقديم طلب شراء.
2
الطلبات المتطابقة
انتظر حتى يطابق البائع طلبك. بمجرد أن يقبل البائع طلبك، ما عليك سوى الانتظار لتلقي التوكن في وقت التسوية.
3
تسوية الطلبات
سوف تتلقى التوكن من البائع في وقت التسوية. وإلا، فسوف تقوم المنصة برد مبلغ طلبك وتقديم التعويض المناسب.
1
اختر الطلب
ابحث عن طلب بيع في MEXC ماقبل السوق الذي يطابق السعر الذي تريده وكمية التوكن التي تريدها.
2
الطلبات المتطابقة
قم بمراجعة الكمية والسعر بعناية، ثم اضغط على [شراء] وأكد عملية الشراء.
3
تسوية الطلبات
إذا أكمل البائع عملية التسوية في الوقت المحدد، فستتلقى التوكن الذي اشتريته. وإلا، فستقوم المنصة برد مبلغ طلبك وتقديم التعويض المناسب.
1
إنشاء طلب
اختر التوكن المطلوب، وانقر فوق [إنشاء طلب]، ثم حدد علامة التبويب [بيع]. بعد ذلك، أدخل الكمية والسعر لتقديم طلب بيع. أرسل الطلب وادفع المبلغ المقابل (بما في ذلك الضمان).
2
الطلبات المتطابقة
انتظر حتى يطابق المشتري طلبك. بمجرد أن يقبل المشتري طلبك، كن مستعدًا لتسليم التوكن خلال فترة التسوية.
3
تسوية الطلبات
تأكد من أن حساب العقود الفورية الخاص بك يحتوي على عدد كافٍ من التوكن لتسليمها قبل وقت التسوية، وإلا فسيتم مصادرة الضمانات الخاصة بك.
1
اختر الطلب
ابحث عن طلب شراء في MEXC ماقبل السوق الذي يطابق السعر الذي تريده وكمية التوكن التي تريدها.
2
الطلبات المتطابقة
قم بمراجعة الكمية والسعر بعناية، ثم انقر فوق [بيع] وأكد بيعك لدفع المبلغ المقابل (بما في ذلك الضمانات).
3
تسوية الطلبات
تأكد من أن حساب العقود الفورية الخاص بك يحتوي على عدد كافٍ من التوكن لتسليمها قبل وقت التسوية، وإلا فسيتم مصادرة الضمانات الخاصة بك.

الأسئلة الشائعة

ما هو تداول ما قبل السوق؟

تداول ما قبل السوق على MEXC هو خدمة خاصة خارج البورصة (OTC). وهي تسمح للمستثمرين بتداول التوكن الجديد قبل إدراجها رسميًا في البورصة. يمكن للمشترين والبائعين مطابقة صفقاتهم من خلال تحديد الأسعار والحجم المطلوبين. وهذا يمنح المستثمرين الأوائل ميزة.