تشير نقاط ما قبل الإدراج المسبق إلى نوع خاص من تداول ما قبل السوق حيث لم ينته فريق المشروع بعد من وضع اللمسات الأخيرة على التوكن، مثل الحد الأقصى للعرض والتفاصيل الأخرى. يتم تداول هذا التوكن في البداية كنقاط بناءً على الحد الأقصى للعرض المحدد مسبقًا. بمجرد أن يكشف طرف المشروع رسميًا عن التوكن، ستقوم المنصة بتعديل كمية وسعر طلباتك المملؤة بشكل متناسب وفقًا للحد الأقصى الفعلي للعرض، مع ضمان بقاء إجمالي مبلغ الطلب دون تغيير. يمكنك بعد ذلك مراجعة طلباتك المُعدَّلة في مشروع التداول الرسمي قبل السوق والاستعداد للتسوية.