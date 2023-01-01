طالما أنك مستخدم مسجل لدى MEXC ولديك أصول ضمانات في حسابك العقود الفورية، فيمكنك الاستمرار في الاقتراض.
يقوم النظام باحتساب الفائدة على أساس يومي وتحصيلها على أساس المدة الفعلية للقرض، مع احتساب أقل من يوم واحد على أنه يوم واحد. ملحوظة: يتم احتساب الفائدة على أساس سعر الفائدة المعروض وقت الاقتراض. المعادلة: الفائدة = المبلغ المقترض × سعر الفائدة اليومي.
لا يتم دعم السداد الجزئي. بالنسبة للأصول التي تسمح بالسداد المبكر، يرجى الرجوع إلى القواعد المحددة للحصول على التفاصيل.
نسبة القرض إلى القيمة (LTV) هي نسبة القيمة المستحقة للأصول إلى قيمة الضمانات. صيغة الحساب المحددة بها هي كما يلي:
LTV= أصل المبلغ المستحق والفائدة / مبلغ الضمان
أصل المبلغ المستحق والفائدة = (أصل المبلغ المستحق + الفائدة المستحقة + الفائدة المستحقة المتأخرة)