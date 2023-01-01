يقوم النظام باحتساب الفائدة على أساس يومي وتحصيلها على أساس المدة الفعلية للقرض، مع احتساب أقل من يوم واحد على أنه يوم واحد. ملحوظة: يتم احتساب الفائدة على أساس سعر الفائدة المعروض وقت الاقتراض. المعادلة: الفائدة = المبلغ المقترض × سعر الفائدة اليومي.