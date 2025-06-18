سعر Session Token (SESH)
سعر Session Token (SESH) المباشر لليوم هو USD 0.092784. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.35M. يتم تحديث سعر SESH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Session Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Session Token خلال اليوم هو +0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 79.22M
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خلال اليوم، كان سعر Session Token مقابل USD هو $ +0.00019168 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Session Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Session Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Session Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019168
|+0.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Session Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
+0.21%
-19.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features.
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₫2,441.61096
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A$0.14288736
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￡0.06866016
|1 SESH إلى EUR
€0.07979424
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$0.092784
|1 SESH إلى MYR
RM0.39340416
|1 SESH إلى TRY
₺3.66682368
|1 SESH إلى JPY
¥13.47409248
|1 SESH إلى RUB
₽7.28261616
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₹8.01560976
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Rp1,521.04893696
|1 SESH إلى KRW
₩127.27552416
|1 SESH إلى PHP
₱5.2701312
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￡E.4.65033408
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₦143.1842688
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₴3.85331952
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Bs9.463968
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Rs26.28385152
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₸48.12427728
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฿3.02661408
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د.إ0.34051728
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