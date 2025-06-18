احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SESH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SESH.

سعر Session Token (SESH) المباشر لليوم هو USD 0.092784 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.35M . يتم تحديث سعر SESH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Session Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Session Token خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.22M

أداء سعر Session Token (SESH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Session Token مقابل USD هو $ +0.00019168 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Session Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Session Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Session Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00019168 +0.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Session Token (SESH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Session Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.089022$ 0.089022 $ 0.089022 24 ساعة مرتفع $ 0.09408$ 0.09408 $ 0.09408 عالية طوال الوقت $ 0.158111$ 0.158111 $ 0.158111 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) -19.58%

معلومات سوق Session Token (SESH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: