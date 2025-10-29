معلومات سعر Veil Token (VEIL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.100335 24 ساعة مرتفع $ 0.171386 عالية طوال الوقت $ 0.310953 أدنى سعر $ 0.02251824 تغير السعر (1 ساعة) +4.67% تغير السعر (1يوم) +24.77% تغير السعر (7 أيام) +39.57%

سعر Veil Token (VEIL) في الوقت الحقيقي هو $0.125851. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VEIL بين أدنى سعر $ 0.100335 وأعلى سعر $ 0.171386، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVEIL على الإطلاق هو $ 0.310953، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02251824.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VEIL +4.67% على مدار الساعة الماضية، +24.77% على مدار 24 ساعة، و +39.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Veil Token (VEIL)

القيمة السوقية $ 8.56M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.21M إمداد دورة التداول 67.10M إجمالي العرض 79,999,999.93845622

القيمة السوقية الحالية لـ Veil Token هي $ 8.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VEIL يبلغ 67.10M، مع إجمالي عرض 79999999.93845622. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.21M.