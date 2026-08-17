سعر 0x0 اليوم

السعر المباشر لمشروع 0x0 (0X0) اليوم هو $ 0.00156918، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 0X0 الحالي إلى USD هو $ 0.00156918 لكل 0X0.

يحتل 0x0 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,398,422، مع عرض متداول قدره 891.25M 0X0. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 0X0 بين $ 0.00154276 (أدنى) و$ 0.00159103 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.500356، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 0X0 بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-14.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.61K.

معلومات سوق 0x0 (0X0)

القيمة السوقية $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M الحجم (24 ساعة) $ 2.61K$ 2.61K $ 2.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M إمداد دورة التداول 891.25M 891.25M 891.25M إجمالي العرض 891,250,000.0 891,250,000.0 891,250,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 0x0 هي $ 1.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.61K. العرض المتداول لـ 0X0 يبلغ 891.25M، مع إجمالي عرض 891250000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.