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سعر 0x0 المباشر اليوم هو 0.00156918 USD. القيمة السوقية لـ 0X0 هي 1,398,422 USD. تابع تحديثات أسعار 0X0 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر 0x0 المباشر اليوم هو 0.00156918 USD. القيمة السوقية لـ 0X0 هي 1,398,422 USD. تابع تحديثات أسعار 0X0 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن 0X0

معلومات سعر 0X0

ما هو 0X0

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سعر 0x0 (0X0)

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السعر المباشر لـ 1 0X0 إلى USD:

$0.00156998
$0.00156998$0.00156998
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار 0x0 (0X0) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:53:22 (UTC+8)

سعر 0x0 اليوم

السعر المباشر لمشروع 0x0 (0X0) اليوم هو $ 0.00156918، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 0X0 الحالي إلى USD هو $ 0.00156918 لكل 0X0.

يحتل 0x0 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,398,422، مع عرض متداول قدره 891.25M 0X0. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 0X0 بين $ 0.00154276 (أدنى) و$ 0.00159103 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.500356، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 0X0 بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-14.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.61K.

معلومات سوق 0x0 (0X0)

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 2.61K
$ 2.61K$ 2.61K

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

891.25M
891.25M 891.25M

891,250,000.0
891,250,000.0 891,250,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 0x0 هي $ 1.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.61K. العرض المتداول لـ 0X0 يبلغ 891.25M، مع إجمالي عرض 891250000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.

سجل سعر 0x0 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00154276
$ 0.00154276$ 0.00154276
24 ساعة منخفض
$ 0.00159103
$ 0.00159103$ 0.00159103
24 ساعة مرتفع

$ 0.00154276
$ 0.00154276$ 0.00154276

$ 0.00159103
$ 0.00159103$ 0.00159103

$ 0.500356
$ 0.500356$ 0.500356

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-0.29%

-14.58%

-14.58%

سجل سعر 0x0 (0X0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 0x0 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0x0 مقابل USD هو $ -0.0001876350 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0x0 مقابل USD هو $ -0.0009521443 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0x0 مقابل USD هو $ +0.0000000038625697282 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.29%
30 يوم$ -0.0001876350-11.95%
60 يوم$ -0.0009521443-60.67%
90 يوم$ +0.0000000038625697282+0.00%

توقعات أسعار 0x0

0x0 (0X0) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 0X0 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعر0x0 (0X0) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر 0x0 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر 0x0 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 0X0 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار 0x0.

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نبذة عن 0x0

ما القيمة الحية لـ 0x0 اليوم؟

اليوم، يُتداول 0x0 بسعر $0.00156918، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة -0.29% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب 0X0 حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها 0x0 اليوم؟

يحمل 0x0 درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها 0X0 خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.00154276 و$0.00159103. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ 0X0؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ 0x0؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Wallets,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ 0X0 قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول 0x0

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:53:22 (UTC+8)

تحديثات 0x0 (0X0) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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