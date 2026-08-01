سعر GhostwareOS اليوم

السعر المباشر لمشروع GhostwareOS (GHOST) اليوم هو $ 0.00101468، مع تغير بنسبة 3.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GHOST الحالي إلى USD هو $ 0.00101468 لكل GHOST.

يحتل GhostwareOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,014,395، مع عرض متداول قدره 999.72M GHOST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GHOST بين $ 0.00101214 (أدنى) و$ 0.00110104 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02603224، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GHOST بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-12.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.43K.

معلومات سوق GhostwareOS (GHOST)

القيمة السوقية $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M الحجم (24 ساعة) $ 6.43K$ 6.43K $ 6.43K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M إمداد دورة التداول 999.72M 999.72M 999.72M إجمالي العرض 999,720,903.1873654 999,720,903.1873654 999,720,903.1873654

القيمة السوقية الحالية لـ GhostwareOS هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.43K. العرض المتداول لـ GHOST يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999720903.1873654. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.