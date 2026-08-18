سعر Umbra اليوم

السعر المباشر لمشروع Umbra (UMBRA) اليوم هو $ 0.203555، مع تغير بنسبة 1.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UMBRA الحالي إلى USD هو $ 0.203555 لكل UMBRA.

يحتل Umbra حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,818,104، مع عرض متداول قدره 13.84M UMBRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UMBRA بين $ 0.200702 (أدنى) و$ 0.205062 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.48، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.196699.

على المدى القصير، تحرك UMBRA بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-17.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.73K.

معلومات سوق Umbra (UMBRA)

القيمة السوقية $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M الحجم (24 ساعة) $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M إمداد دورة التداول 13.84M 13.84M 13.84M إجمالي العرض 27,344,397.039461 27,344,397.039461 27,344,397.039461

القيمة السوقية الحالية لـ Umbra هي $ 2.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.73K. العرض المتداول لـ UMBRA يبلغ 13.84M، مع إجمالي عرض 27344397.039461. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.57M.