سعر WORM اليوم

السعر المباشر لمشروع WORM (WORM) اليوم هو $ 0.04239027، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WORM الحالي إلى USD هو $ 0.04239027 لكل WORM.

يحتل WORM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 165,119، مع عرض متداول قدره 3.90M WORM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WORM بين $ 0.04232605 (أدنى) و$ 0.04280758 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.260441، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04216641.

على المدى القصير، تحرك WORM بمقدار -0.66% خلال الساعة الماضية و-2.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 431.41.

معلومات سوق WORM (WORM)

القيمة السوقية $ 165.12K$ 165.12K $ 165.12K الحجم (24 ساعة) $ 431.41$ 431.41 $ 431.41 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 297.99K$ 297.99K $ 297.99K إمداد دورة التداول 3.90M 3.90M 3.90M إجمالي العرض 6,528,471.369088565 6,528,471.369088565 6,528,471.369088565

القيمة السوقية الحالية لـ WORM هي $ 165.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 431.41. العرض المتداول لـ WORM يبلغ 3.90M، مع إجمالي عرض 6528471.369088565. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 297.99K.