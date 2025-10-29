معلومات سعر ZERA (ZERA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01847417 $ 0.01847417 $ 0.01847417 24 ساعة منخفض $ 0.02210681 $ 0.02210681 $ 0.02210681 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01847417$ 0.01847417 $ 0.01847417 24 ساعة مرتفع $ 0.02210681$ 0.02210681 $ 0.02210681 عالية طوال الوقت $ 0.04713878$ 0.04713878 $ 0.04713878 أدنى سعر $ 0.01672797$ 0.01672797 $ 0.01672797 تغير السعر (1 ساعة) +0.67% تغير السعر (1يوم) -7.22% تغير السعر (7 أيام) -12.65% تغير السعر (7 أيام) -12.65%

سعر ZERA (ZERA) في الوقت الحقيقي هو $0.02020457. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZERA بين أدنى سعر $ 0.01847417 وأعلى سعر $ 0.02210681، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZERA على الإطلاق هو $ 0.04713878، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01672797.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZERA +0.67% على مدار الساعة الماضية، -7.22% على مدار 24 ساعة، و -12.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ZERA (ZERA)

القيمة السوقية $ 20.10M$ 20.10M $ 20.10M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.10M$ 20.10M $ 20.10M إمداد دورة التداول 999.37M 999.37M 999.37M إجمالي العرض 999,374,720.5338783 999,374,720.5338783 999,374,720.5338783

القيمة السوقية الحالية لـ ZERA هي $ 20.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZERA يبلغ 999.37M، مع إجمالي عرض 999374720.5338783. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.10M.