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سعر HOPR (XHOPR) المباشر لليوم هو USD 0.083598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XHOPR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HOPR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.92K - تغيير سعر HOPR خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HOPR (XHOPR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HOPR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HOPR مقابل USD هو $ -0.0256497473 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HOPR مقابل USD هو $ +0.0258667594 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HOPR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.11% 30 يوم $ -0.0256497473 -30.68% 60 يوم $ +0.0258667594 +30.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HOPR (XHOPR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HOPR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.078793$ 0.078793 $ 0.078793 24 ساعة مرتفع $ 0.085846$ 0.085846 $ 0.085846 عالية طوال الوقت $ 0.168068$ 0.168068 $ 0.168068 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -4.06%

معلومات سوق HOPR (XHOPR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: