سعر HOPR (XHOPR)
سعر HOPR (XHOPR) المباشر لليوم هو USD 0.083598. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XHOPR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HOPR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.92K
- تغيير سعر HOPR خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HOPR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HOPR مقابل USD هو $ -0.0256497473 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HOPR مقابل USD هو $ +0.0258667594 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HOPR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.11%
|30 يوم
|$ -0.0256497473
|-30.68%
|60 يوم
|$ +0.0258667594
|+30.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HOPR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
+0.11%
-4.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HOPR brings true privacy to web3 with its fully scalable and incentivized mixnet. With HOPR, any kind of data can be transmitted without having to reveal the metadata. HOPR doesn't have its own blockchain: node runners earn HOPR tokens on Gnosis Chain and Ethereum mainnet. Developers can build their own dapps on top of HOPR, allowing everyone to decide who has access to their online and personal data.
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