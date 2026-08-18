سعر PRXVT by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع PRXVT by Virtuals (PRXVT) اليوم هو $ 0.00219959، مع تغير بنسبة 29.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRXVT الحالي إلى USD هو $ 0.00219959 لكل PRXVT.

يحتل PRXVT by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,996,620، مع عرض متداول قدره 623.96M PRXVT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRXVT بين $ 0.00169731 (أدنى) و$ 0.00221001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0114515، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRXVT بمقدار +0.08% خلال الساعة الماضية و+25.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.38K.

معلومات سوق PRXVT by Virtuals (PRXVT)

القيمة السوقية $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M الحجم (24 ساعة) $ 18.38K$ 18.38K $ 18.38K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M إمداد دورة التداول 623.96M 623.96M 623.96M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PRXVT by Virtuals هي $ 2.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.38K. العرض المتداول لـ PRXVT يبلغ 623.96M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.20M.