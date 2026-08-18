سعر strkBTC اليوم

السعر المباشر لمشروع strkBTC (STRKBTC) اليوم هو $ 64,065، مع تغير بنسبة 1.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRKBTC الحالي إلى USD هو $ 64,065 لكل STRKBTC.

يحتل strkBTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,195,426، مع عرض متداول قدره 96.62 STRKBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRKBTC بين $ 62,910 (أدنى) و$ 64,564 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 83,085، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 55,598.

على المدى القصير، تحرك STRKBTC بمقدار -0.50% خلال الساعة الماضية و-3.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 862.64K.

معلومات سوق strkBTC (STRKBTC)

القيمة السوقية $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M الحجم (24 ساعة) $ 862.64K$ 862.64K $ 862.64K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M إمداد دورة التداول 96.62 96.62 96.62 إجمالي العرض 96.62 96.62 96.62

القيمة السوقية الحالية لـ strkBTC هي $ 6.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 862.64K. العرض المتداول لـ STRKBTC يبلغ 96.62، مع إجمالي عرض 96.62. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.20M.